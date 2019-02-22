2019-02-22T10:45:41+03:00
Общество

Тамбовчанин, получивший двойной перелом ноги на вокзале в Москве, взыскал с "РЖД" 150 тысяч рублей

За «афганца»-инвалида вступилась Мичуринская транспортная прокуратура
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Несчастье с 56-летним жителем Тамбовской области произошло в Москве в октябре 2018 года. Как рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре, находясь на перроне Павелецкого вокзала столицы, мужчина, инвалид первой группы по зрению, которое он потерял во время участия в афганской кампании, поскользнулся и упал на обледеневшем перроне. В результате тамбовчанин получил очень серьезную травму — двойной перелом ноги.

По закону обеспечивать безопасность пассажиров обязан собственник территории, он должен обеспечивать регулярную расчистку территории от снега и льда. Перрон — ответственность ОАО «РЖД». Чтобы возместить ущерб пострадавший обратился в суд. Дело рассматривалось в Советском районном суде города Тамбова в конце 2018 года.

Там приняли решение о частичном удовлетворении требований истца. В пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда с ОАО «Российский железные дороги» в размере 25 тысяч рублей, и 75 тысяч — с фирмы «Абсолют-карат», которая по договору с железнодорожниками должна была заниматься уборкой перрона. В Мичуринской транспортной прокуратуре такое решение сочли несправедливым и обжаловали его.

- На указанное решение Мичуринский транспортный прокурор внес апелляционное представление в связи с занижением суммы компенсации морального вреда и необходимостью взыскания компенсации в полном объеме с ОАО «РЖД», поскольку между пострадавшим и ОАО «Абсолют-карат» отсутствовали договорные отношения, - рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре. - Согласившись с позицией прокурора, Тамбовский областной суд полностью отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, в соответствии с которым ОАО «РЖД» обязано возместить пострадавшему 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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