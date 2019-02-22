Полицейские обнаружили в Тамбове очередной игровой клуб

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-22T10:20:06+03:00

На этот раз - на Пятницкой

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21 февраля в Тамбове сотрудники полиции выявили незаконную предпринимательскую деятельность. В одном из зданий на улице Пятницкой проводили азартные игры. Стражи порядка опросили посетителей и администратора заведения.

- Изъята выручка и оборудование: 8 компьютеров, роутер и маршрутизатор. Игры проводились с помощью интернета, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Владельцу игрового клуба придется заплатить крупный штраф, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU