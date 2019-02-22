Полицейские обнаружили в Тамбове очередной игровой клуб
На этот раз - на Пятницкой
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21 февраля в Тамбове сотрудники полиции выявили незаконную предпринимательскую деятельность. В одном из зданий на улице Пятницкой проводили азартные игры. Стражи порядка опросили посетителей и администратора заведения.
- Изъята выручка и оборудование: 8 компьютеров, роутер и маршрутизатор. Игры проводились с помощью интернета, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Владельцу игрового клуба придется заплатить крупный штраф, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU