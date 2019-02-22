2019-02-22T10:20:06+03:00
Происшествия

Полицейские обнаружили в Тамбове очередной игровой клуб

На этот раз - на Пятницкой
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

21 февраля в Тамбове сотрудники полиции выявили незаконную предпринимательскую деятельность. В одном из зданий на улице Пятницкой проводили азартные игры. Стражи порядка опросили посетителей и администратора заведения.

- Изъята выручка и оборудование: 8 компьютеров, роутер и маршрутизатор. Игры проводились с помощью интернета, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Владельцу игрового клуба придется заплатить крупный штраф, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове улица Степана Разина может получить имя Святителя Питирима
26 февраля на Тамбовщине стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В администрации Тамбова рассказали, куда звонить во время паводка и как будут эвакуировать население
В одном из микрорайонов Тамбова отключат свет
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за фальшивую медсправку
Житель Тамбова раздавил фургоном гражданскую жену
Еще двоих москвичей задержали в Тамбове за распространение героина
На Тамбовщине почтальон сговорилась с подростками, чтобы похитить пенсии
2 водителя погибли, 1 ранен в результате столкновения 3 автомобилей в Тамбовской области
Тамбовчанин, получивший двойной перелом ноги на вокзале в Москве, взыскал с "РЖД" 150 тысяч рублей
Тамбовчанка сломала ногу, выходя из автобуса
Автор скульптуры "Тамбовская казначейша" изготовит памятник первому мэру Тамбова
На Тамбовщине 16-летняя школьница отравилась угарным газом
В Тамбове после проверки контрольно-счетной палаты директор «Дома молодежи» лишился работы
Тамбовские «Лысогорские санки» будут выводить на всероссийский уровень
Тамбовчане смогут пользоваться льготными талонами до 1 июня
На Тамбовщине в 39-ый раз пройдет лыжный марафон
В Тамбовской области будут "ловить" нетрезвых водителей
В доме у тамбовчанина полицейские нашли крупную партию «соли»
Тамбов примет Всероссийский турнир по тхэквондо
Тамбовские театры получат более 20 млн рублей на новые спектакли, оборудование и транспорт