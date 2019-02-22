Тамбовчанка сломала ногу, выходя из автобуса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-22T09:59:50+03:00

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В Тамбове во время поездки в автобусе пострадала пожилая пассажирка. Несчастье с67-летней женщиной произошло 21 февраля около часу дня на улице Чичерина в районе дома №62В. В это время она находилась в автобусе «ЛИАЗ», который следовал по маршруту №23. Им управлял 42-летний мужчина.

- Выходя из автобуса пожилая женщина подвернула ногу, - рассказали в городском отделе ГИБДД. - На автомобиле скорой помощи пенсионерку доставили в ТО ГБУЗ ГКБ им. Архиепископа Луки г. Тамбова. У нее диагностировали перелом бедра. Сейчас по факту получения травмы проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU