2019-02-22T09:51:49+03:00
Общество

Автор скульптуры "Тамбовская казначейша" изготовит памятник первому мэру Тамбова

Валерий Коваль руководил городом с 1992 года
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове установят памятник первому мэру города Валерию Ковалю. Он умер в 1998 году после продолжительной болезни в возрасте 45 лет.

- Местом установки памятника будет площадь Льва Толстого, реконструкция которой ведется в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Именно здесь стоит дом, где жил первый мэр.

Бронзовый бюст на гранитном постаменте - так будет выглядеть памятник, автором которого станет Александр Миронов. Этот скульптор также изготовил для Тамбова памятник героине романа Лермонтова "Тамбовская казначейша" и памятник композиторам Илье Шатрову и Василию Агапкину.

Торжественное открытие памятника первому мэру Тамбова - 12 июня, в День России и День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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