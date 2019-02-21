2019-02-21T18:33:18+03:00
Происшествия

На Тамбовщине 16-летняя школьница отравилась угарным газом

Девушка осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 февраля в одном из домов села Карели Моршанского района обнаружили тело 16-летней девушки, учащейся 10 класса, без видимых признаков насильственной смерти. Как выяснилось, причиной гибели школьницы стало отравление угарным газом.

По версии следствия, накануне трагедии девушка осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась в школу. Когда тетя подошла ее будить, то обнаружила, что девушка лежит без сознания. Прибывшие медики констатировали ее смерть. У тети погибшей школьницы также обнаружили признаки отравления угарным газом.

- По данному факту Моршанским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в региональном СКР. - В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, повлекших образование угарного газа внутри жилого помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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