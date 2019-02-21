2019-02-21T18:25:32+03:00
Общество

В Тамбове после проверки контрольно-счетной палаты директор «Дома молодежи» лишился работы

В деятельности учреждения нашли массу нарушений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Илья АндреевИлья Андреев
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В Тамбове после проверки, которую провела контрольно-счетная палата, работы лишился директор «Дома молодежи» Илья Андреев. Постановление о расторжении договора с ним подписал глава города Сергей Чеботарев.

Как следует из отчета КСП, в работе муниципального автономного учреждения обнаружилось множество нарушений. Так, несмотря на то, что организация работы клубов и секций финансировалась из средств городского бюджета, участие во многих из них было платным.

- В нарушение положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры двенадцати работникам "Дома молодежи" в период с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 был установлен персональный повышающий коэффициент, что привело к необоснованному расходованию 407,4 тысяч рублей, - говорится в документах КСП. - Допускалась выплата ежемесячной премии сверх установленного предельного допустимого значения. Документально не подтверждена деятельность двух работающих по совместительству руководителей клубных формирований, в результате чего произведены необоснованные расходы на общую сумму 195 тысяч рублей.

Кроме того, учреждение уличили в нецелевом использовании средств городского бюджета в сумме 1,7 миллиона рублей. Эти средства направили на строительство теннисного корта, который за «Домом молодежи» не числился. При этом построенный корт не используется.

- Приобретенный ранее дорогостоящий компьютер AppleiMac 27 стоимостью 200тысяч рублей, предназначенный для работы в интерфейсах, графических программах, создания, монтажа, обработки видеофайлов, управления, создания видео и звуковых эффектов используется как персональный компьютер, что также является неэффективным использованием муниципального имущества, - говорится в отчете КСП.

А еще учреждение продавало бахилы, хотя такой вид деятельности не предусмотрен его уставом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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