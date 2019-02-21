Тамбовские «Лысогорские санки» будут выводить на всероссийский уровень

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-21T18:05:05+03:00

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В минувшие выходные под Тамбовом с огромным успехом впервые прошел фестиваль «Лысогорские санки». Более 10 тысяч человек собрались на самых крутых горках Притамбовья, чтобы покататься на ледянках и ватрушках и поболеть за участников соревнований на самые креативные санки. Такого успеха и количества гостей от первого фестиваля никто не ожидал, признались сегодня на брифинге организаторы, подводя итоги прошедшего праздника. Впереди большая работа, чтобы фестиваль Лысогорские санки-2020 смог вместить всех желающих и прогремел уже на всю страну.

- Мы проводим большую работу, чтобы каждая территория имела свое крупное событие. Конечно, событийный туризм должен быть круглогодичным. Зимний период сложный и до этого у нас не было ни одного крупного зимнего мероприятия в муниципалитете, - говорит заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Валентина Ивлиева. Я рада, что организаторам удалось угадать потребность жителей в таком формате отдыха. Была проделана большая работа: от обеспечения безопасности до организации питания. Турист едет за эмоциями. Создать это настроение организаторам удалось.

Зона для пикника, торговые ряды, кемпинг, фудкорт, горки для зрителей и участников заездов, катания на упряжке с хаски, зимний футбола: развлечения были на любой вкус. Праздник действительно вызвал большой ажиотаж, признался глава Тамбовского района Алексей Бородин. Организаторы рассчитывали принять на площадке фестиваля около полутора тысяч гостей, а парковка была рассчитана на 500 мест. Но количество желающих превзошло все ожидания. Отсюда и автомобильные пробки, и очереди из желающих кататься с горки.

- Я еще раз хочу извиниться перед теми, кто не смог попасть на фестиваль, - говорит Алексей Бородин. - Мы учтем все недостатки и проведем работу над ошибками. Но, хочу заметить: те, кто смог добрать на «Лысогорские санки», высказывают только положительные отзывы.

- Мнение представителей турфирм, которые побывали на празднике, однозначное – турист на фестиваль поедет. Поэтому теперь мы будем заявлять этот фестиваль в Национальный календарь событий на следующий год и работать над тем, чтобы он смог принять как можно больше гостей, - пообещала начальник Туристско-информационного отдела Татьяна Долихина.

ИСТОЧНИК KP.RU