Тамбовчане смогут пользоваться льготными талонами до 1 июня

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-21T17:54:12+03:00

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В Тамбовской области решили продлить срок действия льготных талонов транспорте. Напомним, ранее предполагалось, что до 1 мая пассажиры используют имеющиеся у них на руках талончики и станут пользоваться транспортными картами. Но, как выяснилось, жители области оказались очень запасливыми и набрали талонов на несколько месяцев вперед.

- С ноября месяца талонов по 8,5 рублей на почте в продаже не было. Когда в январе они появились все накупили их гораздо больше, чем нужно, чтобы хватило надолго, - пишет на сайте губернатора области Александра Никитина тамбовчанин Владимир Репин. - Где будут приниматься оставшиеся на руках, не использованные до указанного срока талоны, и как бедные пенсионеры смогут вернуть свои потраченные деньги? Просим не устанавливать сроки их использования, а предоставить выбор оплаты социальной транспортной картой или талонами до тех пор, пока они не выйдут из обращения.

На такую меру — оставить талоны до тех пор, пока они сами собой не выйдут из обращения, в Тамбовской области не пойдут, но сроки их использования решили увеличить на один месяц. Таким образом талоны будут в ходу до 1 июня текущего года, после этого их заменят транспортные карты. «Пластик» уже получили более 34 тысяч тамбовчан. Реализация талонов, как и заявлялось ранее, прекратится в почтовых отделениях с 1 марта.

Известно, что скоро и пассажиры, которые не относятся к льготным категориям, смогут стать обладателями транспортных карт.

- Тамбовчане могут купить общую транспортную карту за 100 рублей. Её продажа начнётся с 20 марта, - говорит заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Виктор Вакульчик. - Приобрести такую транспортную карту можно на почте, в любом отделении Сбербанка, в киосках Роспечать. После покупки баланс карты также необходимо пополнить, стоимость карты не зачисляется на счёт.

Более подробную информацию о системе безналичной оплаты проезда можно получить на сайте Автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте (https://asuop.ru/) или позвонив на номер горячей линии 8800 301 04 44. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU