На Тамбовщине в 39-ый раз пройдет лыжный марафон

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-21T17:40:08+03:00

Ожидается, что в нем примут участие не меньше 200 человек

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В Котовске готовятся к чемпионату Тамбовской области на марафонских дистанциях, на призы президента региональной Федерации лыжных гонок Николая Ельцова. В администрации города, 21 февраля, состоялось совещание по вопросам проведения соревнований, где обсуждались вопросы готовности трассы, организации горячего питания участников, расчистки территории для автомобильной стоянки и др.

- Соревнования будут проходить уже в 39 раз и традиционно на них собирается не менее 200 участников. Поэтому, нам важно все продумать и организовать грамотно, - прокомментировал глава города Котовска Алексей Плахотников.

Состоится лыжный марафон 24 февраля. Еще осталось время подать заявку на участие. На сегодняшний день выйти на трассу изъявили желание более 100 человек. Предварительные заявки принимаются до пяти вечера часов 23 февраля в ДЮСШ по лыжным гонкам города Котовска по телефону: 8 (47541) 4-08-66 или электронной почте: sducshor-kotovsk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU