2019-02-21T17:00:53+03:00
Происшествия

В доме у тамбовчанина полицейские нашли крупную партию «соли»

Ранее мужчина уже несколько раз попадался с наркотикам
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков дома у 42-летнего мужчины, проживающего на улице Никифоровской областного центра. Выяснилось, что «соль» массой 40,2 грамма он приобрел через «закладку» и в дальнейшем планировал сбыть запрещенное вещество на территории города.

Ранее сотрудниками уже было выявлено несколько фактов незаконного оборота наркотиков в отношении мужчины. Он расфасовывал N-метилэфедрон по сверткам массой 0,7 граммов и сбывал через «тайники-закладки».

- Ведется документирование преступной деятельности, устанавливаются другие факты противоправной деятельности 42-летнего тамбовчанина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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