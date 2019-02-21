2019-02-21T17:15:51+03:00
Общество

В Тамбовской области будут "ловить" нетрезвых водителей

К сотрудникам регионального ГИБДД могут присоединиться тамбовчане
Ирина БУРЯКОВА
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Только за минувший январь в Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 7 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, в результате которых 2 человека погибли и 7 - получили ранения различной степени тяжести.

- Еще в 20 происшествиях с участием нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, участники дорожного движения не пострадали, однако транспортным средствам был причинен материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В прошедшем месяце отстранили от управления 272 водителя, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и пресечения фактов управления автомобилями в состоянии опьянения на территории Тамбовской области вновь пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения.

- Если вам не безразлична безопасность на наших улицах и дорогах и вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите данную информацию ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8-920-236-11-11, 53-40-67, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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