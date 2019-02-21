Тамбов примет Всероссийский турнир по тхэквондо

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-21T16:24:46+03:00

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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 24 февраля пройдет Всероссийский турнир по тхэквондо. В областной центр съедутся 500-550 спортсменов различных возрастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Самары, Краснодарского края и более дальних регионов страны. В программе заявлены спарринги, формальные упражнения, спецтехника и разбивание досок.

Крупнейший турнир Тамбов примет уже в третий раз. Отметим, что эти соревнования включены в Единый календарный план всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и имеют статус «мастерские».

Спортсмены будут не только бороться за медали, но и получат возможность выполнить норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области. Участие в турнире примут юноши и девушки 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 лет, юниоры и юниорки 14-17 лет и мужчины и женщины.

- Это крупнейший старт, к нему готовятся спортсмены со всех регионов, к нам приедут и действующие чемпионы, и юные спортсмены. Для многих важно именно выполнение разрядов, у нас будет высокая конкуренция, что позволит подняться спортсмену в рейтинге. Программа очень насыщенная, судейскому корпусу предстоит огромная работа, - говорит президент региональной федерации тхэквондо Андрей Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU