2019-02-21T16:23:48+03:00
Звезды

Тамбовские театры получат более 20 млн рублей на новые спектакли, оборудование и транспорт

Средства выделили двум театрам в Тамбове и одному - в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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В 2019 году на поддержку тамбовских театров выделено 20 миллионов 200 тысяч рублей. Средства получат Тамбовский театр кукол, Тамбовский молодежный театр и Мичуринский драматический театр.

- Так, театру кукол будет направлено 7 миллионов 362 тысячи рублей, из которых 6 миллионов 700 тысяч - поступили из федерального бюджета и 662 тысячи - из областного, - сообщает пресс-служба Тамбовского отделения "ЕР".

По словам директора театра Петра Куликова, средства пойдут на покупку микроавтобуса для труппы, часть денег направят на новое оборудование, а часть - на новые спектакли.

- Уже в первом квартале мы представим спектакль «Айболит», в третьем-четвертом кварталах - «Мертвые души», «Капля меда», «Сказки в лукошках» и «Плюшевые сказки», - сказал Куликов.

Мичуринский драматический театр получит 10 миллионов 440 тысяч рублей, а Тамбовский молодежный театр - 4 миллиона 395 тысяч рублей. Статьи расходов такие же: оборудование, постановки, микроавтобус для актерской труппы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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