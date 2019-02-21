2019-02-21T15:21:04+03:00
Общество

Суд обязал власти Тамбова предоставить благоустроенное жилье семье, проживающей в аварийном доме

Непригодным для жизни здание признали еще в 2012 году
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове прокуратура Ленинского района по результатам проверки обращения семьи, проживающей в полуподвальном аварийном доме, подала в суд на администрацию города, требуя предоставить им благоустроенное жилое помещение по договору социального найма взамен занимаемого общей площадью не менее 27,6 кв.м.

При этом, согласно постановлению администрации города Тамбова от 09.07.2012, жилой дом, в котором расположена квартира семьи заявителей, признан аварийным и подлежащим сносу со сроком отселения жильцов до 01.11.2017. Но до сегодняшнего дня люди так и остались проживать в опасном здании, рискуя жизнью и здоровьем.

- В следствие того, что администрация г. Тамбова в суде возражала против удовлетворения требований прокурора, в ходе рассмотрения дела по существу назначалась строительно-техническая экспертиза, в соответствии с выводами которой состояние несущих конструкций дома грозит обрушением; системы отопления находятся в неработающем состоянии; имеющееся электроснабжение и вентиляция не обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических требований, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию переселить семью из аварийного дома, а также оплатить проведенную экспертизу. Не согласившись с этим, горадминистрация обжаловала принятое решение в апелляционном порядке. Однако, 20 февраля, судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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