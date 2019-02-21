В этом году в Тамбове отремонтируют только один сквер

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-21T14:52:12+03:00

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С осени прошлого года от тамбовчан принимали заявки на благоустройство парков и скверов. По данным администрации города Тамбова, в общей сложности от жителей поступили 4634 предложений. Больше всего горожан высказались за ремонт общей территории за домом №100а по ул. Рылеева.

- Во время обсуждений выяснилось, что территория, набравшая максимальное количество голосов, расположенная на участке от школы №36 до дома по ул. Рылеева, 100а, не подходит под категорию общественной территории, так как фактически является внутриквартальной подъездной дорогой к многоквартирным домам, - рассказали в администрации города Тамбова. - Кроме того, здесь расположены многочисленные инженерные коммуникации: теплотрасса, сети водоснабжения, электрические кабели. Все это не позволяет размещать объекты благоустройства и проводить работы на выбранном участке. В результате обсуждения в ходе заседания общественной комиссии принято решение снять указанную территорию с рейтингового голосования. Но ее включат в программу благоустройства городских территорий в этом году.

Таким образом на рейтинговое голосование вынесут шесть городских территорий: сквер имени Гастелло, расположенный на одноименной улице, сквер «Энтузиастов» расположенный по б. Энтузиастов в границах улиц К. Маркса и Социалистической, сквер им. Н. Х. Рыбакова , расположенный в центре города, в районе здания Детского мира по ул. Карла Маркса, сквер «Подсолнух» - эта территория расположена в микрорайоне Уютный, в районе детского сада «Подсолнух» и домов по ул. Свободная,12б и 16б, сквер «Детский» - детский городок на улице Набережной и сквер «Рассвет», который находится на Красноармейской площади,5, у стадиона «Динамо».

18 февраля администрация города объявила тендер, победитель которого займется созданием дизайн-проектов этих шести зон. На эти цели из бюджета выделили почти полмиллиона рублей. Несмотря на то, что голосование пройдет в этом году, к работам по благоустройству смогут приступить лишь в 2020-м. В 2019-м все силы и средства потратят на доделку площади Льва Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU