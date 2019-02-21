2019-02-21T14:13:59+03:00
Общество

В Тамбове выбрали "Мисс интеллект"

Ею стала блондинка с третьего курса ТГТУ
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба ТГТУФото: пресс-служба ТГТУ
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20 февраля в Тамбове состоялся первый этап конкурса "Мисс ТГТУ-2019". 15 студенток технического университета боролись за звание "Мисс интеллект". Победительница этого промежуточного испытания автоматически попала в десятку финалисток.

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

- Сначала девушек объединили в три команды, им нужно было отвечать на различные вопросы. Далее участницы команды, набравшей наибольшее количество баллов, отвечали на вопросы жюри. Вопросы касались абсолютно разных областей: истории университета, истории моды, некоторые члены жюри предложили студенткам порассуждать на тему главных качеств для женщины или, например, что важнее: деньги или социальный статус, - сообщает пресс-служба вуза. - Все участницы достойно справились с вопросами. Однако лидером стала Анастасия Гридчина.

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Анастасия - студентка третьего курса Технологического института, направление подготовки "Защита в чрезвычайных ситуациях".

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

- Я решила принять участие в конкурсе, потому что это новая ступень саморазвития. Пробовать что-то новое каждый раз безумно интересно, а конкурс "Мисс ТГТУ" раскрывает в девушках новые грани, о которых они даже не знают. Победить в этапе "Мисс интеллект" мне помогла моя команда, именно благодаря девочкам и нашей совместной работе я оказалась на финальном интервью, а дальше уже умение высказать свое мнение, даже неправильное, привело меня к победе, - сказала Анастасия.

Напомним, финал конкурса пройдет в ТГТУ 14 марта. Победительница университетского шоу получит путевку в финал конкурса "Мисс Тамбовская область".

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

Фото: пресс-служба ТГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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