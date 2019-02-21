2019-02-21T15:02:56+03:00
Происшествия

В Тамбовской области суд присяжных впервые рассмотрел уголовное дело

Троим мужчинам, которые обвиняются в покушении на убийство, вынесли обвинительный вердикт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Первое уголовное дело с участием присяжных заседателей, институт которых заработал с 1 июня прошлого года, рассмотрели в городе Котовске. По данным регионального СКР, на скамье подсудимых оказались трое молодых людей 25, 27 и 30 лет, двое из которых являются местными жителями. Все они обвиняются в покушения на убийство, совершенное группой лиц.

- По версии следствия, 18 февраля прошлого года подсудимые распивали спиртные напитки в одном из кафе города Котовска, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, один из них умышленно спровоцировал конфликт с 22-летним посетителем кафе и предложил ему выйти на улицу для выяснения отношений.

На улице все трое попытались избить молодого человека, но у них ничего не вышло, потому что противник активно сопротивлялся. Тогда его решили убить. Двое молодых людей стали удерживать жертву за шею и за ноги, а третий стал бить его ножом в грудь, повредив сердце. На помощь раненому пришли очевидцы, они же и вызвали «скорую помощь».

- Представленные государственным обвинением доказательства убедили присяжных в обоснованности выдвинутого против подсудимых обвинения, и своим единодушным вердиктом коллегия присяжных заседателей признала их виновными и не заслуживающими снисхождения, - комментируют в прокуратуре Тамбовской области. - Теперь суду предстоит дать правовую оценку действиям подсудимых, а также определить каждому из них меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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