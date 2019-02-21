Приставы забрали у тамбовчанина машину за неуплату налогов

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-21T13:07:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском районе из-за задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 130 тысяч рублей мужчина может лишиться автомобиля. В добровольный срок долг он не погасил, а также никак не реагировал на предупреждения и требования судебного пристава-исполнителя. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области, на машину должника был наложен арест с последующим изъятием.

- По истечении 10-дневного срока на обжалование, в случае не оплаты задолженности, транспортное средство будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию, - прокомментировали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU