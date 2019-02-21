Приставы забрали у тамбовчанина машину за неуплату налогов
Автомобиль выставят на продажу, если мужчина не погасит задолженность
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В Тамбовском районе из-за задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 130 тысяч рублей мужчина может лишиться автомобиля. В добровольный срок долг он не погасил, а также никак не реагировал на предупреждения и требования судебного пристава-исполнителя. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области, на машину должника был наложен арест с последующим изъятием.
- По истечении 10-дневного срока на обжалование, в случае не оплаты задолженности, транспортное средство будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию, - прокомментировали в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU