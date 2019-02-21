Тамбовская пенсионерка может попасть в колонию из-за фиктивной регистрации гражданки Ближнего зарубежья

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-21T12:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники миграционного пункта и участковые уполномоченные отдела полиции №1 УМВД России по городу Тамбову установили, что 75-летняя жительница областного центра осуществила фиктивную регистрацию гражданки Ближнего зарубежья.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Добавим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU