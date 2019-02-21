Замглавы тамбовского мэра Дмитрий Алехин отстранен от должности
Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Алехин на сегодняшний день отстранен от занимаемой должности. С соответствующим ходатайством в суд ранее обратились следователи регионального СКР, которые занимаются расследованием уголовного дела о взяточничестве. Дмитрий Алехин проходит по этому делу в качестве подозреваемого.
- В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении фигуранта дела от должности на период следствия, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
Ранее, 24 января, в Тамбове задержали еще одну сотрудницу мэрии. Руководитель комитета потребительского рынка, товаров и услуг горадминистрации Оксана Ларкина также подозревается в получении от коммерческой структуры взятки в размере 35 тысяч рублей. За эту сумму чиновница должна была обеспечить взяткодателю благоприятные условия для торговли на публичных городских мероприятиях. Речь, по предварительным данным, идет о предоставлении места на Покровской ярмарке осенью 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU