2019-02-21T11:40:48+03:00
Происшествия

Замглавы тамбовского мэра Дмитрий Алехин отстранен от должности

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить его от работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дмитрий АлехинДмитрий Алехин
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Первый заместитель главы администрации города Тамбова Дмитрий Алехин на сегодняшний день отстранен от занимаемой должности. С соответствующим ходатайством в суд ранее обратились следователи регионального СКР, которые занимаются расследованием уголовного дела о взяточничестве. Дмитрий Алехин проходит по этому делу в качестве подозреваемого.

- В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении фигуранта дела от должности на период следствия, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Ранее, 24 января, в Тамбове задержали еще одну сотрудницу мэрии. Руководитель комитета потребительского рынка, товаров и услуг горадминистрации Оксана Ларкина также подозревается в получении от коммерческой структуры взятки в размере 35 тысяч рублей. За эту сумму чиновница должна была обеспечить взяткодателю благоприятные условия для торговли на публичных городских мероприятиях. Речь, по предварительным данным, идет о предоставлении места на Покровской ярмарке осенью 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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