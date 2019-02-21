В Тамбовской области мужчина, придя в гости к другу, угрожал убить его молотком

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-21T11:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

20 февраля в одной из квартир дома на улице Гоголевской в Мичуринске собралась компания мужчин. Встреча не обошлась без выпитого спиртного.

- В 10:40 приятель 34-летнего хозяина квартиры после конфликта стал угрожать убийством своему другу, держа в руке молоток. Услышав шум, соседи позвонили в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Стражи порядка утихомирили 40-летнего злоумышленника, доставили в отдел полиции. Молоток как вещественное доказательство был изъят. На месте полицейские опросили всех участников конфликта, а также соседей потерпевшего.

- Установлено, что ранее дебошир неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU