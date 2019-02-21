Иностранцы продолжают нелегально оставаться на Тамбовщине после ЧМ по футболу

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-21T11:13:19+03:00

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Еще не все иностранные болельщики, прибывшие в Россию на Чемпионат мира по футболу — 2018, покинули страну. Иностранцы продолжают находиться на территории государства, в том числе они остались и на Тамбовщине. Например, в Жердевском и Тамбовском районах выявлено двое мужчин, которые приехали сюда из других российских регионов.

По решению судебных органов их разместили в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД области. Гражданин Марокко 8 февраля был выдворен за пределы РФ, а гражданин Нигерии ожидает окончательного решения. Обоих привлекли к административной ответственности с выплатой штрафа и запретили в течение пяти лет посещать РФ.

Напомним, что иностранные граждане могли находиться в России при наличии персонифицированной карты зрителя до 31 декабря 2018 года. В настоящий момент более 5,5 тысяч иностранных гостей еще не уехали из России. Отметим, что в Тамбовской области в ушедшем году учет прошли 147 иностранных болельщиков, которые своевременно выехали за пределы российского государства.

- Сотрудники полиции просят жителей Тамбовской области сообщать информацию о возможном нахождении иностранцев по телефону 799-365 дежурной части УМВД России по Тамбовской области, телефону 02 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU