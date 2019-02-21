2019-02-21T11:13:19+03:00
Происшествия

Иностранцы продолжают нелегально оставаться на Тамбовщине после ЧМ по футболу

До 31 декабря 2018 года они должны были покинуть территорию РФ
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще не все иностранные болельщики, прибывшие в Россию на Чемпионат мира по футболу — 2018, покинули страну. Иностранцы продолжают находиться на территории государства, в том числе они остались и на Тамбовщине. Например, в Жердевском и Тамбовском районах выявлено двое мужчин, которые приехали сюда из других российских регионов.

По решению судебных органов их разместили в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД области. Гражданин Марокко 8 февраля был выдворен за пределы РФ, а гражданин Нигерии ожидает окончательного решения. Обоих привлекли к административной ответственности с выплатой штрафа и запретили в течение пяти лет посещать РФ.

Напомним, что иностранные граждане могли находиться в России при наличии персонифицированной карты зрителя до 31 декабря 2018 года. В настоящий момент более 5,5 тысяч иностранных гостей еще не уехали из России. Отметим, что в Тамбовской области в ушедшем году учет прошли 147 иностранных болельщиков, которые своевременно выехали за пределы российского государства.

- Сотрудники полиции просят жителей Тамбовской области сообщать информацию о возможном нахождении иностранцев по телефону 799-365 дежурной части УМВД России по Тамбовской области, телефону 02 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбов примет Всероссийский турнир по тхэквондо
Тамбовские театры получат более 20 млн рублей на новые спектакли, оборудование и транспорт
Суд обязал власти Тамбова предоставить благоустроенное жилье семье, проживающей в аварийном доме
В этом году в Тамбове отремонтируют только один сквер
В Тамбове выбрали "Мисс интеллект"
В Тамбовской области суд присяжных впервые рассмотрел уголовное дело
Приставы забрали у тамбовчанина машину за неуплату налогов
Тамбовская пенсионерка может попасть в колонию из-за фиктивной регистрации гражданки Ближнего зарубежья
Замглавы тамбовского мэра Дмитрий Алехин отстранен от должности
В Тамбовской области мужчина, придя в гости к другу, угрожал убить его молотком
В Тамбове суд вынес приговор адвокату, продававшему под видом сахара отруби
Путевки в тамбовские лагеря подорожали на 600 рублей
Тамбовчанка лишилась 40 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит
Идеи подарков на 23 февраля: собираем набор техники для настоящего спортсмена
Тамбовчане за год взяли в кредит 60 миллиардов рублей
В Тамбове в тройной аварии травмы получил 7-летний ребенок
В Тамбове вынесли приговор ОПГ, которая обналичила треть миллиарда рублей
Тамбовские школьники с особыми образовательными потребностями обучатся в «Школе детективов»
Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего рассказовца под предлогом продажи авто
Тамбовские росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Тамбовская легкоатлетка взяла «золото» на первенстве страны