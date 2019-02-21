Путевки в тамбовские лагеря подорожали на 600 рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-21T10:30:04+03:00

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В Тамбовской области определили стоимость отдыха в детских оздоровительных лагерях. Как следует из постановления администрации региона, цена 21-дневной путевки составляет в 2019 году 14 715 рублей, это почти на 600 рублей больше, чем годом ранее. Тогда путевка стоила 14 122 рубля.

Напомним, родители имеют право на полную или частичную компенсацию стоимости летнего отдыха для своих детей. Так, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря полагаются девяти категориям граждан, среди которых сироты, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU