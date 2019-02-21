2019-02-21T10:30:04+03:00
Общество

Путевки в тамбовские лагеря подорожали на 600 рублей

Стоимость 21-дневного отдыха составит 14 715 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области определили стоимость отдыха в детских оздоровительных лагерях. Как следует из постановления администрации региона, цена 21-дневной путевки составляет в 2019 году 14 715 рублей, это почти на 600 рублей больше, чем годом ранее. Тогда путевка стоила 14 122 рубля.

Напомним, родители имеют право на полную или частичную компенсацию стоимости летнего отдыха для своих детей. Так, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря полагаются девяти категориям граждан, среди которых сироты, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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