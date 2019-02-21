2019-02-21T10:50:06+03:00
Происшествия

В Тамбове суд вынес приговор адвокату, продававшему под видом сахара отруби

Мужчина получил условный срок и штраф
Ирина БУРЯКОВА
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49-летнему адвокату из Ростова-на-Дону суд в Тамбове вынес приговор. Мужчина признан виновным в крупном мошенничестве, которое совершил в нашем городе. Напомним, в Тамбове он снял помещение под склад и продал организации несколько тонн отрубей под видом сахарного песка.

- После получения от покупателя почти 800 тысяч рублей, осужденный предпринял попытку выехать из города, но был своевременно задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия полученные им мошенническим путем денежные средства возвращены потерпевшей стороне.

Приговором суда ростовцу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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