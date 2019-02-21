2019-02-21T10:12:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанка лишилась 40 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит

Объявление она увидела в интернете
Ирина БУРЯКОВА
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29-летней жительнице Тамбова потребовалось оформить кредит. В интернете она увидела объявление, в котором предлагалась помощь в оформлении нужной ей услуги. По контактам, указанным в сообщении, женщина связалась с неизвестным, который объяснил условия оформления.

- В период с 16 по 18 февраля, не подозревая подвоха, потерпевшая отправилась к ближайшему терминалу, где за выполнение услуги перевела на счет злоумышленника 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Только спустя некоторое время женщина осознала, что попалась на уловку мошенников. За помощью тамбовчанка обратилась в полицию.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские ведут поиск злоумышленников, причастных к совершению этого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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