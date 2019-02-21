Идеи подарков на 23 февраля: собираем набор техники для настоящего спортсмена

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-21T09:53:29+03:00

Совместно с экспертами компании МТС мы выбрали самые полезные устройства, которые можно купить в Тамбове и которые точно понравятся вашему защитнику

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Идеальный подарок для тех, кто ведет активный здоровый образ жизни или только планирует встать на эту тропу – новый спортивный гаджет.

Фитнес-браслет

«Маст-хэв»-девайс для всех, кто следит за своей активностью. Небольшой гаджет надевается на запястье (хотя есть варианты в виде клипс и кулонов), считает шаги, километры, потраченные калории, а ещё уведомляет о приходящих на смартфон сообщениях. Самые простые варианты не оснащаются экранами, только светодиодными индикаторами. Но у большинства браслетов всё же есть небольшие дисплеи, так что на них всегда можно посмотреть время.

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ИСТОЧНИК KP.RU