Тамбовчане за год взяли в кредит 60 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-21T10:09:04+03:00

Это почти в полтора раза больше, чем в 2017-м

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Тамбовчане продолжают активно брать займы в кредитных организациях региона. По данным отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО в 2018 году жители области заняли у банков более 60 миллиардов рублей. Это на 41,4% больше, чем в 2017 году. При этом доля потребительских кредитов в общем объеме займов, предоставленных физическим лицам, составила 75,1%.

- Доступность потребительских кредитов обусловлена достаточно стабильной средневзвешенной процентной ставкой, которая за год снизилась с 13,99% до 13,53% годовых, считает управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

ИСТОЧНИК KP.RU