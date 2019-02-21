В Тамбове в тройной аварии травмы получил 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-21T09:32:53+03:00

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Авария, в которой пострадал ребенок произошла 20 февраля в 7 часов 54 минут на улице Мичуринской в районе дома №135 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД 84-летний водитель «Toyota Land Cruiser» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Lada Kalina», за рулем которого находилась 37-летняя женщина. От удара ее машина по инерции продолжила движение вперед и въехала в автомобиль «Lada Granta». Им управлял 39-летний водитель.

- В результате происшествия пассажир «Lada Kalina», семилетний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу города Тамбова, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU