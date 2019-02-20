В Тамбове вынесли приговор ОПГ, которая обналичила треть миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:28 2019-02-20T18:28:23+03:00

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В Тамбове вынесли приговор членам организованной группы, которые незаконно обналичили 335 миллионов рублей. На скамью подсудимых попали двое организаторов ОПГ, помощник, который являлся родным братом одного из главарей преступной группировки, также к участию в нелегальных банковских махинациях привлекли бухгалтера и юриста.

- В суде установлено, что подсудимые с целью обналичивания денежных средств создали организованную группу, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Для осуществления противоправной деятельности они оформили 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а также в кредитных учреждениях открыты лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

ОПГ занималась тем, что принимало от, так называемых, заказчиков обналичивания, деньги, средства поступали на счета подставных фирм, а уже оттуда — на обычные банковские карты. Потом средства снимали, большую их часть возвращали тем самым заказчикам.

Выяснилось, что «услуги», которые оказывала ОПГ, пользовались спросом не только у руководителей организаций нашего региона, которые хотели таким образом «отмыть» средства, но у представителей других областей. За свою работу группировка брала вознаграждение в размере 6%, что за год, с мая 2016 по июнь 2017 года позволило ее членам «заработать» более 21 миллиона рублей. Известно, что личности клиентов тамбовской ОПГ установлены. В ряде регионов в отношении них возбуждены уголовные дела.

- Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, - пояснили в областной прокуратуре. - При задержании в используемом ими автомобиле обнаружили и изъяли 1 миллион 244 тысячи рублей. Позже, по решению суда, они были конфискованы в собственность государства.

Согласно приговору суда, организатор ОПГ получил 5 лет лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей, второй главарь — 4 года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Брата-помощника приговорили к 2 годам и штрафу в 200 тысяч рублей. Эти трое будут отбывать наказание в колонии общего режима. Бухгалтер и юрист ОПГ получили условное наказание сроком от 2 до 2,5 лет, а штрафы для них составили 10 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU