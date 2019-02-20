2019-02-20T18:28:23+03:00
Происшествия

В Тамбове вынесли приговор ОПГ, которая обналичила треть миллиарда рублей

Услугами инжавинских махинаторов пользовались «заказчики» из разных регионов страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове вынесли приговор членам организованной группы, которые незаконно обналичили 335 миллионов рублей. На скамью подсудимых попали двое организаторов ОПГ, помощник, который являлся родным братом одного из главарей преступной группировки, также к участию в нелегальных банковских махинациях привлекли бухгалтера и юриста.

- В суде установлено, что подсудимые с целью обналичивания денежных средств создали организованную группу, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области. - Для осуществления противоправной деятельности они оформили 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а также в кредитных учреждениях открыты лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

ОПГ занималась тем, что принимало от, так называемых, заказчиков обналичивания, деньги, средства поступали на счета подставных фирм, а уже оттуда — на обычные банковские карты. Потом средства снимали, большую их часть возвращали тем самым заказчикам.

Выяснилось, что «услуги», которые оказывала ОПГ, пользовались спросом не только у руководителей организаций нашего региона, которые хотели таким образом «отмыть» средства, но у представителей других областей. За свою работу группировка брала вознаграждение в размере 6%, что за год, с мая 2016 по июнь 2017 года позволило ее членам «заработать» более 21 миллиона рублей. Известно, что личности клиентов тамбовской ОПГ установлены. В ряде регионов в отношении них возбуждены уголовные дела.

- Противоправную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, - пояснили в областной прокуратуре. - При задержании в используемом ими автомобиле обнаружили и изъяли 1 миллион 244 тысячи рублей. Позже, по решению суда, они были конфискованы в собственность государства.

Согласно приговору суда, организатор ОПГ получил 5 лет лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей, второй главарь — 4 года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Брата-помощника приговорили к 2 годам и штрафу в 200 тысяч рублей. Эти трое будут отбывать наказание в колонии общего режима. Бухгалтер и юрист ОПГ получили условное наказание сроком от 2 до 2,5 лет, а штрафы для них составили 10 и 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские школьники с особыми образовательными потребностями обучатся в «Школе детективов»
Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего рассказовца под предлогом продажи авто
Тамбовские росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Тамбовская легкоатлетка взяла «золото» на первенстве страны
В Тамбове к восьмиэтажке на Энгельса, строительство которой оспаривают местные жители, подводят канализацию
В Тамбове для перевозчиков провели мастер-класс по безналичной оплате проезда
В Тамбове студент колледжа угнал «десятку» и попал на ней в ДТП
Тамбовские полицейские раскрыли ранее совершенную кражу аккумуляторов
Житель Тамбовской области не захотел работать и попал в тюрьму
Полицейские вернули похищенное имущество жителю Тамбовщины
В Тамбовской области гражданский супруг перерезал горло жене
В Тамбовской области пойман курточный вор
В Тамбовской области задолженность по зарплате бывшим работникам «Моршанскхиммаша» пообещали выплатить в течение месяца
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Тамбовском районе иномарка врезалась в остановку: есть пострадавший
Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с зерном на один миллион рублей
В Тамбове внедорожник сбил пенсионерку
В Тамбове на капремонт многоквартирных домов потратят более 280 млн рублей
В Тамбове обворовали дачный домик
Пьяный дебошир устроил погром в тамбовском кафе
Тамбовские полицейские раскрыли кражу 135 тысяч рублей из сейфа, совершенную 5 лет назад
В Тамбове бывший чиновник за взятки помогал студентам стать трактористами
Кинотеатр «Родина» и ДК «Знамя труда» в Тамбове станут памятниками
На Тамбовщине больных ОРВИ становится меньше