Тамбовские школьники с особыми образовательными потребностями обучатся в «Школе детективов»

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-20T17:41:11+03:00

Они под руководством педагогов-наставников будут проходить веб-квест

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20 февраля стартовала регистрация на ежегодный межрегиональный сетевой веб-квест "Школа детективов". Его участниками станут ученики с ограниченными возможностями здоровья и педагоги-наставники. В течение месяца ребята будут проходить квест, разгадывая ключи и выполняя задания подготовленные организаторами. Задания направлены на формирование навыков работы с цифровыми ресурсами, а также на развитие творческого потенциала и сетевой культуры.

Участвовать в веб-квесте смогут учащиеся с 1 по 11 классы. На прохождение "Школы детективов" ребятам отводится почти месяц. Организатором межрегионального веб-квеста выступает Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования.

- В прошлом году в "Школе детективов" приняли участие почти 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья и более 120 педагогов, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Стоит отметить, что квест не носит конкурсный характер. По итогу "Школы детективов" участники и педагоги получат сертификаты.

Подробнее можно узнать, пройдя по гиперссылкам 1 и 2.

ИСТОЧНИК KP.RU