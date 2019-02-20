2019-02-20T17:23:57+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего рассказовца под предлогом продажи авто

Мужчина внес предоплату за машину, после чего «продавец» перестал выходить на связь
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово 38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что на известном сайте он нашел подходящее объявление о продаже машины. Мошенник под видом продавца потребовал от него предоплату или же продаст автомобиль другому.

Рассказовец согласился на условия мошенника и перевел ему 25 тысяч рублей через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». После этого, так называемый «продавец» перестал брать трубку.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон мошенника зарегистрирован на территории города Москвы. В настоящий момент ведется розыск мошенника, обманувшего потерпевшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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