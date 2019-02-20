2019-02-20T17:11:24+03:00
Происшествия

Тамбовские росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

По его вине пострадал человек
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области задержан 28-летний мужчина, находящегося в федеральном и местном розысках. Во время патрулировании улицы Гагарина в городе Рассказово сотрудники вневедомственной охраны, лейтенант полиции Вячеслав Иванов и сержант полиции Вадим Чикин обратили внимание на подозрительного прохожего, который при виде служебной машины изменил направление движения и резко ускорил шаг.

Росгвардейцы решили проверить у мужчины документы. Оказалось, что ранее он был судим и находился в розыске за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст. 264 УК РФ). Для дальнейших разбирательств его доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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