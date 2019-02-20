2019-02-20T16:25:02+03:00
Спорт

Тамбовская легкоатлетка взяла «золото» на первенстве страны

Спортсменке не было равных на дистанции 3000 метров
Ксения АЛЕШИНА
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На первенстве России по легкой атлетике Любовь Павленко заняла первое местоНа первенстве России по легкой атлетике Любовь Павленко заняла первое местоФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
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В Санкт-Петербурге 19 февраля состоялось молодежное первенство страны по легкой атлетике. Тамбовщину представляла воспитанница спортивной школы «Мичуринский центр подготовки спортивного резерва» Любовь Павленко. Девушка выступала на дистанции 3000 метров и заняла первое место с результатом 9.32.85. Тем самым спортсменка подтвердила свой статус чемпионки России.

- От себя лично и от лица управления по физической культуре и спорту области поздравляю спортсменку с прекрасным выступлением и желаю дальнейших успехов спортсменке и тренерам. Тамбовские атлеты в последнее время уверенно выступают на различных соревнованиях, а Любовь стабильно двигается вперед. За ее медалью стоит колоссальная работа, - прокомментировал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Павел Грицков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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