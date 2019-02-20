2019-02-20T15:45:08+03:00
Общество

В Тамбове к восьмиэтажке на Энгельса, строительство которой оспаривают местные жители, подводят канализацию

Застройщик СК «Жупиков» обратился в мэрию с просьбой на две недели перекрыть улицу, чтобы смонтировать сети
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители квартала против соседства с высоткойЖители квартала против соседства с высоткойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Строительство восьмиэтажки, которая расположилась в границах улиц К. Маркса, Ф. Энгельса, Пролетарской и Ржавской идет полным ходом, более того, уже 22 февраля к дому начнут подводить канализацию. Как следует из постановления администрации города Тамбова, застройщик СК «Жупиков» обратился в мэрию с просьбой позволить ему перекрыть улицу Энгельса на время проведения работ. Согласно документу, улица Энгельса в районе дома №57 будет непроезжей в течение двух недель, до 7 марта.

Напомним, летом прошлого года жители квартала, который застроен частными домами узнали, что их территорию могут отдать под строительство многоэтажных жилых домов. На публичных слушаниях люди отклонили проект планировки территории, а потом добились того, чтобы кварталу вернули зонирование, предполагающее размещение только индивидуальных строений. Такой статус получила вся территория, кроме той, где застройщик СК «Жупиков» начал возводить восьмиэтажный дом, предварительно выкупив располагавшиеся здесь постройки и участки. Жители квартала категорически против, чтобы в самом центре уютного квартала из индивидуальных домов строили высотку. Тем не менее, застройщик получил разрешение на проведение работ, сейчас здесь ведется кладка второго этажа. А теперь начинается и прокладка сетей.

- Мы не прекращаем бороться против этого строительства, - говорит местный житель Андрей Яцевич. - К сожалению, пройдя все возможные инстанции в Тамбовской области, и попав в замкнутый круг, у нас остается лишь одна надежда, что в происходящем разберутся в Администрации Президента РФ. Туда мы и намерены обратиться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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