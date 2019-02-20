В Тамбове для перевозчиков провели мастер-класс по безналичной оплате проезда
В муниципальном учреждении «Пассажирские перевозки» 20 февраля представители транспортных компаний приняли участие в мастер-классе по безналичной оплате проезда. Как сообщает администрация города Тамбова, им подробно рассказали как пользоваться платежными терминалами и вести отчетность согласно новой системе.
- Перевозчикам раздали учебные платежные терминалы, на которых они смогли под руководством специалиста регионального оператора платежной транспортной системы потренироваться проводить все операции с момента выхода на маршрут до конечной точки - вывода отчета за рабочий день, - рассказали в горадминистрации.
Инструктаж провели директор ООО «Транспортная платежная система» Александр Сенин, заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики области Марина Макова и представители комитета городского хозяйства администрации Тамбова.
Напомним, что в Тамбове с 1 марта текущего года купить льготные талоны будет нельзя. Вместо них льготникам станут выдавать пополняемые социальные транспортные карты, которые можно получить абсолютно бесплатно во всех отделениях Сбербанка. Там же можно ее и пополнить, положив любую сумму денег. Внести деньги на карту также можно в банкоматах ПАО «Сбербанк», либо через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн».
Фото: администрация города Тамбова
ИСТОЧНИК KP.RU