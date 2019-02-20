В Тамбове студент колледжа угнал «десятку» и попал на ней в ДТП

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-20T14:27:19+03:00

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В Тамбове, 19 февраля, из гаража на улице Тулиновской у 43-летней женщины угнали автомобиль «ВАЗ-2110». Как оказалось, злоумышленник попал на чужой машине в аварию, после чего бросил легковушку и скрылся.

Участковому уполномоченному полиции в ходе розыска удалось выяснить, кто причастен к этому преступлению. Был задержан студент одного из колледжей областного центра, который сознался в угоне. По словам парня, он просто хотел покататься. Теперь ему придется возместить материальный ущерб автовладелице за разбитую в ДТП машину.

- Ранее тамбовчанин уже попадал в поле зрения полицейских. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU