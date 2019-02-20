Тамбовские полицейские раскрыли ранее совершенную кражу аккумуляторов

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-20T13:00:16+03:00

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В конце января в дежурную часть с заявлением о краже обратился 62-летний моршанский предприниматель. Мужчина рассказал полицейским, что с охраняемой неогороженной территории пилорамы, расположенной в селе Вяжли, похитил два аккумулятора от "КАМАЗа". Полицейские выехали на место, опросили возможных свидетелей.

- При проведении оперативно-розыскным мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Пичаевского района, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Подозреваемый сознался в краже. Похищенные аккумуляторы он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». А также устанавливают возможную причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU