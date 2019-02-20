Житель Тамбовской области не захотел работать и попал в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-20T12:30:17+03:00

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Жителя Токаревского района суд приговорил за незаконные приобретение и хранение наркотиков к наказанию в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства. Осужденный должен был приступить к работе в декабре 2018 года. Однако мужчина трудиться не стал.

- Не сделал он этого и после неоднократного письменного предупреждения уголовно-исполнительной инспекции. Медицинских документов, подтверждающих уважительность неявки его на работу, им представлено не было., - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Все это свидетельствует о злостном уклонении осужденного от отбывания исправительных работ, что является основанием для замены указанного наказания.

В итоге суд вынес постановление о замене токаревцу наказания в виде исправительных работ на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU