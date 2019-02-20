Житель Тамбовской области не захотел работать и попал в тюрьму
Жителя Токаревского района суд приговорил за незаконные приобретение и хранение наркотиков к наказанию в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства. Осужденный должен был приступить к работе в декабре 2018 года. Однако мужчина трудиться не стал.
- Не сделал он этого и после неоднократного письменного предупреждения уголовно-исполнительной инспекции. Медицинских документов, подтверждающих уважительность неявки его на работу, им представлено не было., - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Все это свидетельствует о злостном уклонении осужденного от отбывания исправительных работ, что является основанием для замены указанного наказания.
В итоге суд вынес постановление о замене токаревцу наказания в виде исправительных работ на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU