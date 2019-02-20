2019-02-20T12:00:11+03:00
Происшествия

Полицейские вернули похищенное имущество жителю Тамбовщины

У мужчины из дома пропали аудиоколонки
Ирина БУРЯКОВА
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19 февраля в дежурную часть обратился 29-летний житель села Песковатка Петровского района. Он рассказал стражам порядка, что в его доме произошла кража. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Полицейские выяснили, что владелец дома забыл закрыть входную дверь и неизвестные лица проникли внутрь и похитили две аудиоколонки марки «Sony».

- В ходе подворного обхода были опрошены соседи потерпевшего. В результате розыска задержаны два местных жителя, 35-летний и 29-летний мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 14 февраля мужчины пришли в дом к знакомому, а когда обнаружили открытую дверь, решили совершить кражу. Ранее один из задержанных уже имел проблемы с законом.

Похищенные аудиоколонки полицейские изъяли и возвратили законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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