2019-02-20T11:39:15+03:00
Происшествия

В Тамбовской области гражданский супруг перерезал горло жене

Прошлой осенью он тоже нападал на супругу, но тогда медикам удалось ее спасти
Ирина БУРЯКОВА
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19 февраля в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Октябрьской города Котовска было обнаружено тело 51-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревается ее 54-летний гражданский супруг.

По версии следствия, вечером 17 февраля мужчина в ходе конфликта нанес женщине несколько ударов ножом в область шеи, от которых она скончалась.

- О произошедшем он рассказал только через два дня родственникам, которые сразу обратились в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Осенью прошлого года подозреваемый уже нападал на сожительницу с ножом, причинив ей тяжкий вред здоровью, но тогда женщину удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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