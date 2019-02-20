В Тамбовской области пойман курточный вор

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-20T11:16:06+03:00

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На Тамбовщине 17 февраля в дежурную часть МОМВД «Знаменский» поступило сообщение о краже от 25-летнего молодого человека. Выяснилось, что в одном из баров кто-то рано утром украл у него куртку из гардероба.

Сотрудники полиции выехали в заведение, расположенном на улице Заводской. Они опросили возможных свидетелей и изъяли запись с камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно розыскных мероприятий стражи порядка нашли вора. Им оказался 30-летний житель села Никольское. Мужчина рассказал, что отдыхал в этом баре. Когда он увидел, что гардеробщицы нет на месте, то похитил приглянувшуюся куртку, в которой находились ключи и деньги, после чего скрылся.

- В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU