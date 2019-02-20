2019-02-20T11:16:06+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пойман курточный вор

Мужчине приглянулась чужая верхняя одежда в гардеробе бара
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине 17 февраля в дежурную часть МОМВД «Знаменский» поступило сообщение о краже от 25-летнего молодого человека. Выяснилось, что в одном из баров кто-то рано утром украл у него куртку из гардероба.

Сотрудники полиции выехали в заведение, расположенном на улице Заводской. Они опросили возможных свидетелей и изъяли запись с камеры видеонаблюдения. В ходе оперативно розыскных мероприятий стражи порядка нашли вора. Им оказался 30-летний житель села Никольское. Мужчина рассказал, что отдыхал в этом баре. Когда он увидел, что гардеробщицы нет на месте, то похитил приглянувшуюся куртку, в которой находились ключи и деньги, после чего скрылся.

- В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовская легкоатлетка взяла «золото» на первенстве страны
В Тамбове к восьмиэтажке на Энгельса, строительство которой оспаривают местные жители, подводят канализацию
В Тамбове для перевозчиков провели мастер-класс по безналичной оплате проезда
В Тамбове студент колледжа угнал «десятку» и попал на ней в ДТП
Тамбовские полицейские раскрыли ранее совершенную кражу аккумуляторов
Житель Тамбовской области не захотел работать и попал в тюрьму
Полицейские вернули похищенное имущество жителю Тамбовщины
В Тамбовской области гражданский супруг перерезал горло жене
В Тамбовской области задолженность по зарплате бывшим работникам «Моршанскхиммаша» пообещали выплатить в течение месяца
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Тамбовском районе иномарка врезалась в остановку: есть пострадавший
Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с зерном на один миллион рублей
В Тамбове внедорожник сбил пенсионерку
В Тамбове на капремонт многоквартирных домов потратят более 280 млн рублей
В Тамбове обворовали дачный домик
Пьяный дебошир устроил погром в тамбовском кафе
Тамбовские полицейские раскрыли кражу 135 тысяч рублей из сейфа, совершенную 5 лет назад
В Тамбове бывший чиновник за взятки помогал студентам стать трактористами
Кинотеатр «Родина» и ДК «Знамя труда» в Тамбове станут памятниками
На Тамбовщине больных ОРВИ становится меньше