В Тамбовском районе иномарка врезалась в остановку: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-20T10:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском районе, 19 февраля, на 10-м километре автодороги «Каспий-Селезни-Сосновка», в 16:30 произошла авария с пострадавшим. Неустановленный водитель автомобиля «Skoda Octavia» по неустановленной причине не справился с управлением, в результате чего иномарка выехала за пределы проезжей части на правую по ходу движения обочину и врезалась в остановку общественного транспорта.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, травмы получил 38-летний пассажир иномарки. Мужчину госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU