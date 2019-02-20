В Тамбовском районе иномарка врезалась в остановку: есть пострадавший
Пассажир был госпитализирован
ДТП произошло на 10-м километре автодороги «Каспий-Селезни-Сосновка»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовском районе, 19 февраля, на 10-м километре автодороги «Каспий-Селезни-Сосновка», в 16:30 произошла авария с пострадавшим. Неустановленный водитель автомобиля «Skoda Octavia» по неустановленной причине не справился с управлением, в результате чего иномарка выехала за пределы проезжей части на правую по ходу движения обочину и врезалась в остановку общественного транспорта.
По информации УГИБДД по Тамбовской области, травмы получил 38-летний пассажир иномарки. Мужчину госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU