Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество с зерном на один миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-20T10:10:34+03:00

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В конце декабря 2018 года в полицию Сосновского района с заявлением о мошенничестве обратился местный фермер из села Подлесное. Он заключил договор с двумя мужчинами 19 декабря, которые пообещали доставить 100 тонн зерна ячменя в порт города Керчи. Спустя определенное время выяснилось, что грузовики с зерном так и не приехали. Таким образом сельхозпредприятию был причинен ущерб в один миллион рублей.

Полицейские опросили фермера, а также других работников предприятия и установили автомобиль, на котором передвигались мошенники. В рамках проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка получили информацию, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин — 29 и 36 лет, проживающих в одной из республик Северного Кавказа.

Чтобы найти преступников, оперативники отправились в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. В итоге подозреваемых задержали и доставили на Тамбовщину для проведения следственных действий.

Мужчины сознались в мошенничестве и пояснили, что грузовики с зерном они перепродали на территории одной из республик Северного Кавказа местным фермерам. Часть похищенной продукции полицейским удалось найти и изъять. В скором времени ее вернут тамбовскому сельхозпредприятию.

- Следственным отделом ОМВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU