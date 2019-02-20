В Тамбове внедорожник сбил пенсионерку
С места происшествия пожилую женщину на скорой помощи отвезли в больницу
За рулем внедорожника находилась 29-летняя автоледиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 19 февраля в 13:19 на улице Пензенской в районе дома №1 города Тамбова. Внедорожник «Mitsubishi Pajero», под управлением 29-летней женщины, при повороте налево сбил 78-летнюю пенсионерку.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пожилая женщина получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU