В Тамбове на капремонт многоквартирных домов потратят более 280 млн рублей
Акцент будет сделан на ремонте кровли
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В 2019 году в программу капремонта вошел 71 многоквартирный дом. Как сообщает информационное управление Тамбова, на работы выделено порядка 283 миллионов рублей. В приоритете - ремонт кровли, его планируют провести на 41 доме.
Что касается прошло года, то в областном центре капремонт провели в 82 многоквартирных домах на сумму 277 миллионов рублей. В 38 домах отремонтировали инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения, на 15 домах заменили кровлю, в 9 домах привели в порядок фасады, а также заменили 61 лифт в 18 многоквартирных домах.
ИСТОЧНИК KP.RU