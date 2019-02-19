2019-02-19T17:20:12+03:00
Происшествия

Пьяный дебошир устроил погром в тамбовском кафе

Молодой человек разбил посуду и испортил барную стойку
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине в поселке Мордово прапорщик полиции Виталий Першутин и старшина полиции Василий Телегин задержали 18-летнего парня, который устроил погром в кафе, расположенным на улице Технической. Сообщение о дебоше экипаж вневедомственной охраны получил при патрулировании улиц.

Прибыв на место происшествия росгвардейцы выяснили, что молодой человек, находясь в кафе в состоянии алкогольного опьянения, настойчиво требовал от работников заведения включить соответствующую его запросам музыку. После того, как ему отказали, он начал бить посуду, а также повредил мебель и барную стойку.

- Дебошир был задержан и доставлен в дежурную часть МОМВД России «Мордовский» для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, ранее он уже привлекался за административные правонарушения по статье КОАП РФ 6.1.1 «Побои», - комментируют в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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