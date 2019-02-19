2019-02-19T17:39:27+03:00
Происшествия

В Тамбове обворовали дачный домик

Стражи порядка задержали злоумышленника
Ирина БУРЯКОВА
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В отдел полиции №3 Тамбова обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что из ее дачного дома похитили имущество. Выехавшие на место стражи порядка установили, что злоумышленник выставил окно и похитил радиоприемник, удлинитель, постельное белье, лом цветного металла.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили возможных свидетелей. В результате по подозрению в совершении кражи был задержан 53-летний тамбовчанин. Он был доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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