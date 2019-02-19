Тамбовские полицейские раскрыли кражу 135 тысяч рублей из сейфа, совершенную 5 лет назад

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-19T17:04:45+03:00

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Раскрытие преступлений минувших лет стоит на особом контроле в тамбовской полиции. Так, в 2014 году на территории Сосновского района произошла кража - из сейфа сельхозпредприятия пропало 135 тысяч рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело. Полицейские опросили работников фирмы, возможных свидетелей, обнаружили оставленные отпечатки пальцев.

- В ходе подомового обхода и опроса работников у полицейских появилась информация, указывающая на причастность уроженца одной из Северо-Кавказских республик, к совершению этой кражи. Он работал разнорабочим на местном сельхозпредприятии, а после совершения преступления исчез. 33-летний мужчина был объявлен в розыск, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По месту жительства он не появлялся, скрывался по различным адресам. Полицейские постоянно проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

В феврале текущего года у сосновских полицейских появилась информация, что разыскиваемый может находиться в одной из республик Северного Кавказа. Для его розыска оперативники выехали в служебную командировку. В итоге подозреваемый в совершении хищения денежных средств был задержан и доставлен на территорию Тамбовской области.

- Мужчина признался в краже. И в рамках расследования уголовного дела возместил весь причиненный ущерб, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU