На Тамбовщине больных ОРВИ становится меньше

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-19T16:00:04+03:00

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В Тамбовской области с 11 по 17 февраля к врачам с проявлениями ОРВИ обратилось 8 044 человека. Это на 7,1% меньше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 77,3 на 10 тыс. населения ОРВИ. Пороговые уровни заболеваемости не превышены. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По прежнему среди заболевших детей больше, чем взрослых - 65,7%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Рассказово (128,3 на 100 тыс. населения), г. Тамбове (114,3 на 10 тыс. населения), г. Уварово (103,8 на 10 тыс. населения), г. г. Моршанске (93,2 на 100 тыс. населения), г. Жердевке (86,8 на 100 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 41,7 % всех обращений, - комментируют специалисты Роспотребнадзора.

Также за неделю 34 человека заболели гриппом. От больных были выделены вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) — гонконгский и свиной.

ИСТОЧНИК KP.RU