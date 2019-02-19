2019-02-19T16:39:19+03:00
Происшествия

В Тамбове бывший чиновник за взятки помогал студентам стать трактористами

Сотрудник регионального управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники предстанет перед судом
Ирина БУРЯКОВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего государственного инспектора Гостехнадзора Тамбовской области. Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, в апреле 2018 года инспектор Гостехнадзора от своего знакомого - сотрудника колледжа получил 36 тысяч рублей в качестве взятки за беспрепятственную сдачу 18 учащимися (по 2 тысячи рублей за каждого) экзамена на право получения удостоверения тракториста-машиниста. А в мае получил от него же еще 15 тысяч рублей за оказание аналогичной «услуги».

- Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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