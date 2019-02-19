В Тамбове бывший чиновник за взятки помогал студентам стать трактористами
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего государственного инспектора Гостехнадзора Тамбовской области. Он обвиняется в получении взятки.
По версии следствия, в апреле 2018 года инспектор Гостехнадзора от своего знакомого - сотрудника колледжа получил 36 тысяч рублей в качестве взятки за беспрепятственную сдачу 18 учащимися (по 2 тысячи рублей за каждого) экзамена на право получения удостоверения тракториста-машиниста. А в мае получил от него же еще 15 тысяч рублей за оказание аналогичной «услуги».
- Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU